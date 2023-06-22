Tokat Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan "Niksar'da 600 kişi zehirlendi" paylaşımları hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve mevsimler olaylardan kaynaklandığı kaydedildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Niksar ilçemizde 21.06.2023 tarihinde Niksar Devlet Hastanemize toplamda 538 hasta başvurmuş olup bunlardan 197’si bulantı, ishal vb. şikayetlerde bulunmuşlardır. Mevsimsel artış olduğu, il dışından bayram tatili nedeniyle gelen vatandaşlarımızdan dolayı vaka sayılarının biraz arttığı tespit edilmiştir. Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir. Ayrıca vaka öykülerinden bir odak noktasının bulunmadığı ve adresler incelendiğinde kümelenme olmadığı anlaşılmaktadır. Niksar Devlet Hastanesine başvuranlar incelendiğinde il ve ilçe dışı vaka oranlarının fazla olduğu görülmektedir. Hastanede yatan vaka bulunmamaktadır. İlk yapılan tetkiklerde gaitada mikrop görülmemiştir. Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmesi ve şebeke sularından su numuneleri alınmış olup su ve diğer konulardaki gerekli çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.