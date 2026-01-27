600 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu. 14 şüpheli gözaltında
27.01.2026 11:05
İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir yasa dışı bahis soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında harekete geçen polis, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
600 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Şüpheliler, çeşitli platformlar üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürütmekle suçlanıyor.
Siber polisince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu öğrenildi.
YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE
Yasa dışı bahisle mücadele son aylarda yapılan art arda operasyonlarla sıklaştırıldı.
Bu konuda geçen hafta Beştepe'de bir de toplantı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele eylem planı masaya yatırıldı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 548 bin siteye erişim engeli getirildiği bilgisi verildi.