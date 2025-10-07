600 tonluk balyalar yandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın yanında bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle gece yarısı yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 600 tonluk saman balyasının bulunduğu alanda, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.