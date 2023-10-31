61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar operasyonu: Mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu yapıldığını duyurdu.

Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas’ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.

4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip imha edildi.

Bu operasyonlarda;

-11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi.

-37 kg PATLAYICI MADDE, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi)

-12 adet Mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış)

-27 adet piyade tüfeği,

-1 adet keskin nişancı tüfeği,

-12 adet tabanca,

-17 adet av tüfeği

-10.135 adet mühimmat,(çeşitli silahlar için)

-10 adet el bombası,

-6 adet elektrikli fünye,

-171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.