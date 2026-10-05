61 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu. 547 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı , siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.



Son 5 günde 61 ilde düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155’i tutuklanırken, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanununa muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi.