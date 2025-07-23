61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Sıcak yaz günlerinde yurtta orman yangınlarıyla mücade sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yangın soruşturmalarına ilişkin bilgi verdi.



04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, "Bunların 4’ü tutuklandı; 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.



Yerlikaya, paylaşımında "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



İŞTE GÖZALTILAR



Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli bir şüpheli tutuklandı.



Balıkesir-Dursunbey Kurtlar mahallesinde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Uşak-Banaz Kızılhisar Köyünde; 8 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Uşak-Merkez Derbent Köyünde; 9 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyünde; 11 Temmuz’da başlayıp 12 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyünde; 12 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyünde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesinde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz’da başlayıp 16 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Kütahya-Gediz Üzümlü Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Bolu-Mudurnu Deliceler Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Manisa Saruhanlı Apak Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli bir şüpheli tutuklandı.



Bilecik Merkez Kurt köyünde; 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

