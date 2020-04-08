61 tren hattına kamu hizmeti görevi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.



Söz konusu hatlar şunlar:



YHT



1 Ankara-Eskişehir

2 Ankara-Karaman

3 Ankara-Konya

4 Ankara-Sivas

5 Konya-Söğütlüçeşme

6 Sivas-Halkalı

7 Sivas-Söğütlüçeşme



ANA HAT 1



17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)

2 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)

3 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)

4 Ankara Ekspresi (Ankara-Halkalı)

5 Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Gebze)

6 Çukurova Mavi (Ankara-Adana)

7 Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)

8 Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)

9 Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)

10 Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)

11 Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)

12 Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)

13 İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)

14 Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)

15 Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)

16 Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)

17 Toros Ekspresi (Konya-Adana)

18 Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)



BÖLGESEL



1 Adana-Mersin

2 Adapazarı-Pendik

3 Afyon-Eskişehir

4 Amasya-Havza

5 Ankara-Karabük

6 Ankara-Polatlı

7 Aydın-Söke

8 Basmane-Alaşehir

9 Basmane-Aydın

10 Basmane-Denizli

11 Basmane-Ödemiş

12 Basmane-Söke

13 Basmane-Tire

14 Basmane-Uşak

15 Çatal-Tire

16 Denizli-Söke

17 Divriği-Erzincan

18 Diyarbakır-Batman

19 Elazığ-Tatvan

20 Eskişehir-Kütahya

21 Eskişehir-Tavşanlı

22 Gaziantep-Nizip

23 İskenderun-Mersin

24 İslahiye-Mersin

25 Kapıkule-Halkalı

26 Kars-Akyaka

27 Konya-Karaman

28 Kütahya-Balıkesir

29 Manisa-Alaşehir

30 Samsun-Amasya

31 Samsun-Sivas

32 Sivas-Divriği

33 Söke-Ortaklar

34 Uzunköprü-Halkalı

35 Zonguldak-Gökçebey

36 Zonguldak-Karabük