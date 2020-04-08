61 tren hattına kamu hizmeti görevi

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 09:49 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:54
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
Söz konusu hatlar şunlar:
YHT
1 Ankara-Eskişehir
2 Ankara-Karaman
3 Ankara-Konya
4 Ankara-Sivas
5 Konya-Söğütlüçeşme
6 Sivas-Halkalı
7 Sivas-Söğütlüçeşme
ANA HAT 1
17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
2 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)
3 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
4 Ankara Ekspresi (Ankara-Halkalı)
5 Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Gebze)
6 Çukurova Mavi (Ankara-Adana)
7 Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)
8 Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)
9 Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)
10 Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)
11 Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)
12 Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)
13 İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)
14 Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)
15 Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)
16 Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)
17 Toros Ekspresi (Konya-Adana)
18 Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)
BÖLGESEL
1 Adana-Mersin
2 Adapazarı-Pendik
3 Afyon-Eskişehir
4 Amasya-Havza
5 Ankara-Karabük
6 Ankara-Polatlı
7 Aydın-Söke
8 Basmane-Alaşehir
9 Basmane-Aydın
10 Basmane-Denizli
11 Basmane-Ödemiş
12 Basmane-Söke
13 Basmane-Tire
14 Basmane-Uşak
15 Çatal-Tire
16 Denizli-Söke
17 Divriği-Erzincan
18 Diyarbakır-Batman
19 Elazığ-Tatvan
20 Eskişehir-Kütahya
21 Eskişehir-Tavşanlı
22 Gaziantep-Nizip
23 İskenderun-Mersin
24 İslahiye-Mersin
25 Kapıkule-Halkalı
26 Kars-Akyaka
27 Konya-Karaman
28 Kütahya-Balıkesir
29 Manisa-Alaşehir
30 Samsun-Amasya
31 Samsun-Sivas
32 Sivas-Divriği
33 Söke-Ortaklar
34 Uzunköprü-Halkalı
35 Zonguldak-Gökçebey
36 Zonguldak-Karabük