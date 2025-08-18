62 bin lira olan telefonu 140 bin liraya satan mağazaya işlem

Bolu'da bir teknoloji mağazasına işlem başlatıldı.



Hükümet Meydanı’nda teknoloji ürünlerinin satıldığı bir mağazaya giden Mahmut Alan isimli vatandaş, peşin ödeme ile cep telefonu satın almak istedi.



Ancak mağaza yetkilileri, satışların yalnızca senetle ya da taksitli şekilde vade farkıyla olduğunu söyledi.



Alan, piyasa fiyatı 62 bin TL olan cep telefonunun 15 ay taksitle 140 bin TL’den satılmasına tepki gösterdi ve Bolu Ticaret İl Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.



ŞİKAYET ÜZERİNE DENETİME GİDİLDİ



Şikayet üzerine Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün mağazaya giderek denetim yaptı.



Mağazadaki bazı ürünlerde peşin fiyat etiketinin bulunmadığı, yalnızca taksitli ve vade farklı fiyatların olduğu görüldü.



İŞLEM BAŞLATILDI



Mağaza hakkında "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun" kapsamında tutanak tutulup işlem başlatıldı.

