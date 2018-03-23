62 eski sendika yöneticisi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildiği, şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 38'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında da haklarında yakalama kararı verilen 38 kişiden 24'ü, Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı verilen 38 kişiden 24'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, Ardahan, Kırşehir, Niğde, Trabzon ve Bursa'da sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin kimlikleri, emniyet teşkilatındaki FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadeleriyle elde edilen deliller doğrultusunda belirlendi.

Söz konusu kişilerin, "mahrem imamların" tutuklanmasının ardından örgütçe kurumlarda "abi" olarak görevlendirildiği ve KHK ile daha önceden görevlerinden atılan eski emniyet mensupları olduğu öğrenildi.

Operasyonda her "abi" ve ona bağlı şüphelilerden oluşan hücre yapılanması da tek tek çökertildi.

Diğer illerden alınan şüphelilerin de Ankara'ya gönderileceği belirtilirken gözaltıların sürdüğü bildirildi.