62 ilde 332 kişiyi dolandırdılar: 27,5 milyonluk vurgun

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı dijital materyal incelemesi ve analiz çalışmaları sonucu, M.A.Y. liderliğindeki 8 şüphelinin, ikinci el siteleri ve sosyal medya siteleri üzerinden sahte araç yedek parça ilanları vererek toplam 62 ilde 332 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.



Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 27 milyon 500 bin TL’lik işlem tespit edilmesinin ardından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda M.A.Ç’nin Batum’da, B.K.’nın İzmir’de, B.T. ve D.Ç.’nin Gaziantep’te, M.A.Y., M.M.D., V.B.A. ve İ.Ö.’nün ise Gümüşhane’de olduğu belirlendi.



Gümüşhane, İzmir ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.



Operasyonda 11 adet telefon, 3 adet tablet, 3 adet hard disk, 10 adet sim kart, 2 adet laptop, 5 adet banka kartı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T., M.M.D. ve M.A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler İ.Ö., D.Ç., V.B.A. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.