62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

PKK/KCK terör örgütüyle bağlantıları nedeniyle 62 kişinin  ve 20 kuruluşun Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Kasım'da bazı kişi ve kuruluşların 'deki malvarlıklarını dondurulması ile ilgili verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasının yer aldığı kararla, 20 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle donduruldu.

62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu - 1

Karar, 6415 sayılı kanunun 7. maddesine göre alınırken, aynı maddenin 4. fıkrasına göre listede adı bulunan kişiler Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine  göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunabilecek.

62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu - 2

Yine aynı gerekçeyle; Yurt dışında faaliyet gösteren 20 kuruluşun Türkiye'deki malvarlıkları da donduruldu.

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