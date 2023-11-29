62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Kasım'da bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki malvarlıklarını dondurulması ile ilgili verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasının yer aldığı kararla, 20 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle donduruldu.