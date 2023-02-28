62. saatte enkaz altından çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaraylı olduğu öğrenilen Parlak'ı Tanju Çolak ziyaret etmişti.

62. saatte enkaz altından çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde 'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi.

Ankara'da tedavi altına alınan fakat iki bacağı kaybeden Cihan Emir, aynı zamanda taraftarıydı. Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TANJU ÇOLAK ZİYARET ETMİŞTİ

Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

62. saatte enkaz altından çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti - 1

Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.

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