62. saatte enkaz altından çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi.

Ankara'da tedavi altına alınan fakat iki bacağı kaybeden Cihan Emir, aynı zamanda Galatasaray taraftarıydı. Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TANJU ÇOLAK ZİYARET ETMİŞTİ



Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

