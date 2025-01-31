62 yaşındaki kadın, oğlunun mezarı başında öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Azime Yıldız (62), ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak hayatını kaybetti.

62 yaşındaki kadın, oğlunun mezarı başında öldü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığı'nda meydana geldi. Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Yıldız'ın cenazesi, kesin nedeninin belirlenmesi için morga ötürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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