62 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Dolandırıcılık suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli’de yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

62 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çeşitli yöntemlerle suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 325 bin 238 lira kesinleşmiş para cezası bulunan A.A'nın saklandığı adres belirlendi.

Polis, hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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