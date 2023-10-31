64 bıçak darbesine tartışılan karar | Yargıtay "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs değil" dedi

Yargıtay'dan tartışılan bir karar geldi.



Sanık 2020 yılında, gittikleri eğlence mekanında "kıskançlık" nedeniyle yaşadıkları tartışma sonucu kız arkadaşını bıçakladı.



64 yerinden bıçaklanan genç kadın 1,5 aylık yaşam savaşını kazandı ve şikayetçi olduğu erkek arkadaşı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kadının avukatı, olayın canavarca hisle yaşandığını belirterek dosyayı temyiz için Yargıtay'a taşıdı.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 15 yıl hapis cezasını onadı ancak olayın "canavarca hisle yaşandığına" dair kesin kanıt olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.

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