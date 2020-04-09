65 ilde corona virüs operasyonu: 462 gözaltı

Sahte sağlık ürünleri üreten fırsatçılara yönelik 65 ilde operasyonda 462 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 İlde, 288 operasyon düzenledi



Operasyonlarda 462 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 192 kişiye adli, 124 kişiye idari işlem yapıldı."