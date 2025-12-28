65 ilde torbacılara operasyon
28.12.2025 12:21
NTV - Haber Merkezi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 768 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 65 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Yerlikaya, operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde, 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
Operasyonlarda 768 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." dedi.
