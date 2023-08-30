65 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı davasında bir ret kararı daha

Adana’daki Tutar Apartmanı, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde çöktü. Apartmanın enkazında 65 kişi yaşamını yitirdi.
Apartmanın diğer bloklarının ayakta kalıp, yalnızca C bloğun yıkılması, kolon kesme iddialarını gündeme getirdi.
İddialar üzerine, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde toplanan deliller ve bilirkişi raporunu inceledikten sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Kararda, kolon kesme iddialarının tespit edilemediği, iş yeri sahibinin iş yerini satın almadan önce tadilat yapıldığının eksper fotoğraflarıyla belirlendiği, Çukurova Belediyesi’ne kolon kesme şikayeti yapılmadığı ve bina müteahhidinin de 2008 yılında yaşamını yitirdiği belirtildi.
AİLELERİN AVUKATI İTİRAZ ETTİ
65 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin reddetme kararında gerekçe olarak, “Şüpheli hakkında verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda belirtilen gerekçelerin yerinde olduğu, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itiraz eden tarafından yapılan itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.” kararı verildi.
İtiraza ret kararını değerlendiren kayıp yakını ve dava avukatlarından Gülsüm Özdoğru, verilen karara tepki gösterdi.
“Sürecin başından bu yana yapılan eksik araştırmayı kabul etmek mümkün değil.” diyen Özdoğru, “Bunca delil varken bu kararı verebilmek, yapılanları örtbas etmek demektir.” ifadelerini kullandı.
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