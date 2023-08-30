65 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı davasında bir ret kararı daha

AİLELERİN AVUKATI İTİRAZ ETTİ



65 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin reddetme kararında gerekçe olarak, “Şüpheli hakkında verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda belirtilen gerekçelerin yerinde olduğu, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itiraz eden tarafından yapılan itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.” kararı verildi.



İtiraza ret kararını değerlendiren kayıp yakını ve dava avukatlarından Gülsüm Özdoğru, verilen karara tepki gösterdi.



“Sürecin başından bu yana yapılan eksik araştırmayı kabul etmek mümkün değil.” diyen Özdoğru, “Bunca delil varken bu kararı verebilmek, yapılanları örtbas etmek demektir.” ifadelerini kullandı.