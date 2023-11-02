65 kişiye mezar olan İsias Otel'in bilirkişi raporu

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. 10 katlı İsias Otel de yıkılan yüzlerce binadan biriydi.

Otel ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı.

CİNAYET GİBİ İHMAL

Depremde 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'de ölüm göz göre göre gelmiş. O binada 25'i öğrenci 35 kişilik KKTC'li ortaokul voleybol takımı kafilesi vardı, turnuva için kente gelmişlerdi, sağ kurtulan olmadı.

Raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi.

DERE KUMU KULLANILMIŞ, ZEMİN ETÜDÜ YAPILMAMIŞ



Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi.



Rapordaki usulsüzlükler bunlarla sınırlı değil. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı.

9 KAT OLARAK BELİRLENEN PROJEYE RUHSATSIZ KAÇAK KAT ÇIKILMIŞ



9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi.



Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtildi.

5 KİŞİ TUTUKLU



Soruşturma kapsamında İsias Otel'in yöneticileri ile proje sorumlularının arasında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.



Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan yargılanacak.