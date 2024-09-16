65 milyon liralık kaçak makaron operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de silikon yüklü olduğu iddia edilen kolilerden 65 milyon liralık 1 milyon 286 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

65 milyon liralık kaçak makaron operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinden başka ülkelere gümrük kaçağı sigara, tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron kaçakçılığı yapıp devleti zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Limanı'ndan çıkan çekici ve gümrük mühürlü dorse durduruldu.

65 milyon liralık kaçak makaron operasyonu: 2 tutuklama - 1

Yapılan kontrollerde, transit rejim beyannamesine göre araçta Çin'den Suriye'ye transit rejim kapsamında gönderilen yasal yükü silikon olduğu belirtilen dorse arandı.

Kolilerde silikonun yanı sıra piyasa değeri yaklaşık 65 milyon TL olan 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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