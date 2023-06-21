65 yaş aylığı ne zaman yatacak? Haziran yaşlılık maaşı ödemesi bekleniyor

Milyonlarca emekli, emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihlerini merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşı haziran ayı ödemelerinin öne çekildiğini ve bayram ikramiyesi ödemelerinin de erken verileceğini duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte, yaşlılık maaşı alan vatandaşlar da kendi ödemelerine odaklandı. İşte, yaşlılık maaşı ödemelerinde son bilgiler...



65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?



65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.



1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.



65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?



Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.



• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.



• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.



ERKEN ÖDEME OLACAK MI?



Söz konusu ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok.



Bu kapsamda detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.