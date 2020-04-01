65 yaş üstü araç sahiplerinin egzoz ölçümüne erteleme

Bakan Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların araç egzoz ölçümlerinin ertelendiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 11:42

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Corona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan araç sahiplerinin egzoz ölçümleri ertelendi.

Duyuruyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." 

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