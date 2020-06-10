65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? (65 yaş üstü sokak izni)

Corona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün yapılan açıklamanın ardından güncelllendi.

Dün düzenlenen kabine toplantısının ardından ''Normalleşme'' adımlarına yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üstüne yönelik bir kararı da açıkladı.



65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLİR?

Erdoğan, ''65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek'' dedi.

Koronavirüs musibetinin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı MASKE-MESAFE-TEMİZLİK ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekmektedir. pic.twitter.com/0wZFzrCV9J — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2020

VİDEO: 65 YAŞ ÜSTÜNDEN GENÇLERE SİTEM