65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? (65 yaş üstü sokak izni)

'65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?' sorusu dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından 'Google'da aranan kelimeler arasında girdi. Karara göre corona virüs önlemleri kapsamında kısıtlama uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik her gün izin güncellemesi yapıldı.  İşte 65 yaş üstü sokak izni saatleri...

ntv.com.tr 10.06.2020 - 09:06

65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? (65 yaş üstü sokak izni)

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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni karar

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni karar

Corona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün yapılan açıklamanın ardından güncelllendi. 

Dün düzenlenen kabine toplantısının ardından ''Normalleşme'' adımlarına yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üstüne yönelik bir kararı da açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLİR?

Erdoğan, ''65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek'' dedi.

VİDEO: 65 YAŞ ÜSTÜNDEN GENÇLERE SİTEM

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