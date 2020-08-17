65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak? (65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları ve saatleri)

Corona virüs önlemleri kapsamında, 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle beraber 65 yaş üstü vatandaşların, saat 10.00 - 20.00 arasında sokağa çıkmasına izin verildi. Peki, ama 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada "bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var" demişti.

Ancak Kurban Bayramı'nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden, plajlarda aşırı yoğunluk yaşanması nedeniyle vaka sayılarında artış olması bekleniyor. Bu nedenle henüz 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Batman, Bartın ve Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi.



GAZİANTEP'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMALAR ARTTI



Gaziantep'te yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.



Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu.



Covid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:



"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

BURSA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA SAAT KISITLAMASI

Bursa Valiliğinin yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

65 YAŞ ÜSTÜNE KÜTAHYA'DA KISITLAMALARI ARTTIRDI

Kütahya Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre vatandaşların yoğun bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların Kovid-19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00-19.00, hafta içi saat 16.00-19.00 saatlerinde girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, il genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin, saat 12.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, 07.00-10.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜNDEN GENÇLERE SİTEM