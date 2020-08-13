65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak? (65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri)

Corona virüs önlemleri kapsamında, 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle beraber 65 yaş üstü vatandaşların, saat 10.00 - 20.00 arasında sokağa çıkmasına izin verildi. Peki, ama 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada "bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var" demişti.

Ancak Kurban Bayramı'nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden, plajlarda aşırı yoğunluk yaşanması nedeniyle vaka sayılarında artış olması bekleniyor. Bu nedenle henüz 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

GAZİANTEP'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMALAR ARTTI



Gaziantep'te yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.



Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu.



Covid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:



"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

65 YAŞ ÜSTÜNDEN GENÇLERE SİTEM