'65 yaş' uyarısı yapan belediye başkanına bastonuyla vurdu

İzmir'de sokakta yakınıyla yürürken görülen 65 yaşın üzerindeki bir kadın, eve dönmesi için kendisini uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bacağına bastonuyla vurdu. Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü.

DHA 23.03.2020 - 17:42

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İzmir'de Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, ilçedeki cadde ve sokaklarda corona virüs tedbirlerini denetlerken, yasak olmasına rağmen yakınıyla birlikte yürüyen 65 yaşın üzerindeki kadını gördü.

Sokağa çıkmaması istenen yaş grubundaki kadın, kendisini uyaran Başkan Gürbüz'ün bacağına bastonuyla hafifçe vurdu.

Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü. Yaşlı kadın, daha sonra yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.

VİDEO: 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

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