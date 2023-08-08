65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi? 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son gelişmeler

Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyor. Son günlerde ise Burdur'da alınan bir kararın ardından 65 yaş üzeri vatandaşlara toplu taşımanın durumu merak konusu oldu. İşte, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum...

BURDUR KARAR ALDI



Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.



Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada; "Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi.



AKSARAY UYGULAMAYA SON VERİYOR



Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.



Edinilen bilgiye göre, Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi. Başkan Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, “15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek” dedi.



Başkan Öztürk, kararın gerekçesi olarak devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği bin 700 TL maddi desteğin yeterli olmamasını gösterdi.



BAŞLAMA TARİHİ ERTELENDİ



Burdur’da özel halk otobüslerinin almış olduğu şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları haricindeki vatandaşların ücretsiz binişinin kaldırılması kararı 15 Ekim’e ertelendi.



Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurmuştu.



Kooperatif, 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten 1 Ağustos tarihi itibarıyla ücret alınacağı bilgisini paylaşmıştı.



Yapılan toplantı sonrasında bu kararın 81 ilde ortak olarak uygulanmak üzere 15 Ekim tarihine ertelendiği bildirildi.



65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?



Burdur’da özel halk otobüslerinin almış olduğu şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları haricindeki vatandaşların ücretsiz binişinin kaldırılması kararı 15 Ekim’e ertelenmişti.



Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyor.



Diğer illerde bu yönde alınan bir karar yok.