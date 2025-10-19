65 yaşındaki adamdan 15 yaşındaki çocuğa intikam kurşunu

İlk olay 19 Nisan Nisan 2025 tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı.



Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı.



İkinci olay ise bugün saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Nadir C.(65), denk geldiği hasmı S.A.Ö.'yü görünce elindeki tabancaya sarıldı.



Nadir C. elindeki tabancayla gence ateş ederek kovaladı. Koşarak kaçan S. A.Ö., bir markete sığınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir işyerinin duvarına isabet etti.



Mağdur S.A.Ö. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.