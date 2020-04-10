65 yaşındaki Covid-19 hastası hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı



Bursa’da corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., corona virüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

Melek K. bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti.

EŞİ DE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

