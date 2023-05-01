650 bin çalışan işsiz kaldı

Depremde 650 binden fazla çalışan işsiz kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü,, geçtiğimiz ay depremlerin işgücü piyasasına etkisi ile ilgili rapor hazırladı.



ILO'ya göre, depremde 150 bini aşkın işyeri kullanılamaz hale geldi. Bunun sonucu olarak 658 bin çalışan geçim olanağını kaybetti. Bölgede 150 milyon dolar civarında emek geliri kaybı oluştu.



İşgücü alanında tek sorun istihdam kaybı değil.



Çalışma Örgütü, iş güvenliği ve çocuk işçiliği alanlarında risklerin arttığı uyarısı yaptı.



ILO, uluslararası kamuoyuna acil destek çağrısında bulundu.



Raporda görüşlerine yer verilen ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo, istihdamın desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.



ILO Direktörüne göre, afetle mücadelenin başarıya ulaşması için istihdamın desteklenmesi kritik önemde.



Houngbo, "İnsanlar ancak ve ancak geçim olanakları yeniden inşa edilebilirse hayatlarını kurmaya başlayabilirler." ifadelerini kullandı.

