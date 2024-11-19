66 ilde FETÖ operasyonu: 459 şüpheli yakalandı

66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen KISKAÇ-30 operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı.

66 ilde FETÖ operasyonu: 459 şüpheli yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta ’ye yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 

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