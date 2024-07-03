663. kez düzenleniyor: Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4 Temmuz'da başlayacak. Normalde cuma günü başlayan güreşler, eleme müsabakaları nedeniyle perşembe gününden itibaren gerçekleştirilecek.



Lig kapsamında düzenlenen güreşlerde topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı aldı. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılım hakkı elde edecek son 8 başpehlivan ise ön elemeler sonunda belli olacak.



KURA VE EŞLEŞMELER



Federasyon talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre; ilk 32'ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci, üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturdu.



Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak. Bu turun galipleri, ikinci turda da dördüncü torbaya girecek. Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba ile ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimiyle eşleşmeler yapılacak.



Bu turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde lig sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz, birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada kendisine yer bulacak.



BİLET FİYATLARI



663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 400 ile 750 lira arasında satışa sunuldu.



Eleme ve ilk gün güreşlerinin ücretsiz izlenebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları, 6 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen ikinci gün için birinci kademe 500 lira, ikinci kademe 400 lira olarak belirlendi.



Güreşlerin son gününe denk gelen final güreşinin de yer aldığı 7 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 750, ikinci kademe için 500 lira ödeyecek.