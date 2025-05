664. Tarihi Kırkpınar için akreditasyon süreci başlıyor: 664. Tarihi Kırkpınar güreşleri ne zaman?

Edirne Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı! Bu eşsiz mirası yerinde takip etmek ve tarihe tanıklık etmek isteyen basın mensupları ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvuruları 2 Haziran’da başlıyor. Başvurular, 23 Haziran 2025’te sona erecek, bu tarihten sonra gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacak.



UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan, dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664. kez güreşseverlerle buluşuyor.



Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce güreşseveri ağırlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.



Edirne Belediyesi, Sarayiçi Er Meydanı’nda fotoğraf ve kamera çekimi yapmak isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Buna göre yurtiçi ve yurtdışından gelecek ve bu tarihi organizasyona tanıklık edecek olan basın mensupları ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvuruları 2 Haziran tarihinde başlıyor. Hem çekim yapan hem de alanda güreşen sporculara ve güreş izleyenlere daha rahat bir ortam yaratmak isteyen Edirne Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da akreditasyon başvurularına belli kriterler ve sınırlamalar getirdi.



Akreditasyon başvuruları 23 Haziran tarihinde son bulacak ve bu tarihten sonra gelecek başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Kırkpınar Güreşleri’nde görev yapacak basın mensuplarının akreditasyon işlemleri Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından yapılacak. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni takip etmek isteyen basın mensupları Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne başvuruda bulunacak; Türkiye Spor Yazarları Derneği (tsyd@tsyd.org.tr) akreditasyon işlemlerini ulusal ve uluslararası müsabakalarda uygulandığı şekilde gerçekleştirilecek.



Fotoğraf sanatçıları ile ilgili olarak da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından belirlenecek sınırlı sayıdaki kişiye akreditasyon yapılarak saha giriş kartı verilecek.



Edirne merkezde bulunan ulusal ajans bürolarının temsilcileri ve yerel basın mensuplarının giriş kartları ise Edirne Belediyesi’nde yer alan liste kapsamında düzenlenecek.