67 ilde uyuşturucu operasyonu: 349 tutuklama

Geçtiğimiz hafta 67 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu 839 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; operasyonlar 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Operasyonlara bin 329 ekip, 3 bin 322 personel, 16 hava aracı katıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u hakimliklerce tutuklandı, 115'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , uyuşturucunun birçok suçu besleyen ana damarlardan biri olduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi, "Terör örgütlerinin finansmanı, organize suç ağlarının büyümesi, sokak şiddeti ve aile yapısındaki zedelenme doğrudan bu alandan beslenmektedir." dedi.

Çiftçi, "Uyuşturucu tacirlerinin en büyük hedefi gençlerimizdir. İçişleri Bakanlığı olarak gençlerimizin zihinlerini, umutlarını ve geleceklerini karartmaya çalışan bu karanlık şebekelerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini de kullandı.