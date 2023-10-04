67 yıllık köprü trafiğe kapatıldı | Bloklar halinde sökülecek

Zonguldak’ta riskli yapı olduğu tespit edilen 67 yıllık Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Köprü, 8 ve 12 metrelik bloklar halinde kesilerek yıkılacak.

67 yıllık köprü trafiğe kapatıldı | Bloklar halinde sökülecek

’ta 67 yıllık Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen köprünün 8 ve 12 metrelik bloklar halinde kesileceğini açıkladı.

67 yıllık köprü trafiğe kapatıldı | Bloklar halinde sökülecek - 1

Kaldırılacak köprünün yerine yeni bir projeye başlanacağını anlatan Başkan Alan, “Tek isteğimiz bu süreçte kimsenin burnu kanamadan en ufak bir riskli ortam oluşmadan riskli olan Fevkani Köprüsü'nün yıkımının gerçekleştirilmesi ve bu riskten Zonguldak'ımızın kurtulması ve hemen daha modern bir şehir merkezine kavuşmak için bizim de altyapı ve üstyapı çalışmalarımız olacak. Bağlantı yollarımız olacak.” dedi.

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