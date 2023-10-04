67 yıllık köprü trafiğe kapatıldı | Bloklar halinde sökülecek

Kaldırılacak köprünün yerine yeni bir projeye başlanacağını anlatan Başkan Alan, “Tek isteğimiz bu süreçte kimsenin burnu kanamadan en ufak bir riskli ortam oluşmadan riskli olan Fevkani Köprüsü'nün yıkımının gerçekleştirilmesi ve bu riskten Zonguldak'ımızın kurtulması ve hemen daha modern bir şehir merkezine kavuşmak için bizim de altyapı ve üstyapı çalışmalarımız olacak. Bağlantı yollarımız olacak.” dedi.