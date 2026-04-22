69 ilde uyuşturucu operasyonu: 478 tutuklama

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bin 527 ekip ve 3 bin 817 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan bin 18 şüpheliden 478’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 133 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca aramalarda 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.