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69 ilde yapılan operasyonlar sonucu 423 zehir taciri tutuklandı

29.06.2026 15:56

69 ilde yapılan operasyonlar sonucu 423 zehir taciri tutuklandı
DHA

Operasyonlarda 423 kişi tutuklandı.

DHA
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İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında, 1005 şüpheliden 423'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 1 haftada 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

 

Operasyonlara 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda; 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

1005 şüpheli yakalanırken 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.