6 ilde site şebekesine operasyon: 29 gözaltı

Şikayet üzerine polis, şebeke üyesi 34 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 58 adet çeşitli ebatlarda fişek, 24 adet kartuş ve çok sayıda çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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