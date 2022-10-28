6'lı masa 7'li mi oluyor? Akşener BTP Genel Başkanı Baş ile görüştü

6'lı masaya yeni bir parti daha mı katılıyor? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebinin ardından dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hüseyin Baş ile bir araya geldi.

6'lı masa 7'li mi oluyor? Akşener BTP Genel Başkanı Baş ile görüştü

iYİ Parti Genel Başkanı ve Bağımsız Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş bir araya geldi.

Akşener ve Baş, BTP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ve 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Baş'ın katıldığı bir televizyon programında altılı masada yer almak istediğine dair çağrıda bulunduğunu anımsatan Akşener, ziyaretin de bu çağrının gerekçelerini dinlemek ve anlamak için yapıldığını söyledi.

Akşener, "Konuştuk, anladık. Şimdi ben o altılı masada İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak 14 Kasım'da yapacağımız toplantıda, Sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. O masaya kendisinin adına o teklifi getireceğim." dedi.

6'lı masa 7'li mi oluyor? Akşener BTP Genel Başkanı Baş ile görüştü - 1

"KATKI SUNMAYA GAYRETLİYİZ"

Hüseyin Baş ise Akşener'in, çağrılarına ilk refleksi gösteren parti lideri olduğunu belirterek, "Bu konuda çok müteşekkiriz, mutluyuz, memnunuz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan, birlik oluşturan altılı masaya bir çağrıda bulunduklarını ifade eden Baş, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek, bu konudaki meramımızı dinlemiş oldu. Biz de şunu iletmiş olduk, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı dönemdeki 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' mantığıyla bizler de olalım. Türkiye'deki her yaş grubu, Türkiye'nin bütün renkleri, bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek, katkı sunmaya gayret etsin. Biz buna gönüllüyüz, istekliyiz. Türkiye'nin yarınlarına dönük güzel bir vizyon oluşturmak adına tarihi bir gün olacaktır diye umut ediyorum."

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