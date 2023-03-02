6'lı masa adayı bugün belirlenecek | Akşener: Bazen apoletten vazgeçmek gerekir

Siyasette aday tartışmaları sürerken gözler 6'lı masanın adayına çevrildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği kritik toplantı öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir." açıklaması geldi.

Akşener isim vermedi ancak siyasi kulislerdeki bazı yorumlara göre, Akşener'in bu mesajının adresi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Kimi yorumlara göre ise parti içini işaret etti. Bir süredir kulislerde, İYİ Parti'nin adayın anketle belirlenmesini istediği konuşuluyor.

"İLERİ BİR TARİH BELİRLERİZ"



CHP lideri Kılıçdaroğlu ise adayın belirleneceği kritik toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile biraraya geldi.



Adayın isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade ederek "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz..." dedi.

"HALA AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORUM"

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı “kazanma ihtimali en güçlü aday” olarak gördüğü de iddialar arasında yer alıyor.

Yavaş, "Altılı masa beni aday gösterirse benim için görevdir." sözlerini Halk TV'de değerlendirdi.

Yavaş, "2 yıl önce ne söylediysem hala aynısını söylüyorum. Ben Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Akşener'in iradesinin dışında bir şeye girecek değilim." dedi.

