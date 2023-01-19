6'lı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

Cumhuriyet’e bilgi veren CHP’li bir kurmay, iç değerlendirmelerde “İktidarın 14 Mayıs’ta seçim yapmak isteyeceği tahminini yaptıklarını” bu tahminde de yanılmadıklarını söyledi.

Açıklamaların beklentilerini doğruladığını anlatan kurmaylar şunları kaydetti: “30 Ocak’ta ortak hükümet programının tanıtımı yapılacak. Bundan sonra aday konusu gündeme gelir. ‘Ortak program’ ve ‘yol haritasının birlikte veya ayrı ayrı tanıtılması konusu tartışılıyor. İki konunun birbirinin gölgesinde kalması istenmiyor. Belki ortak aday 'Yol Haritası' ile birlikte açıklanır. Ama adayın açıklanması kesin Şubat ayında olur, Mart ayına kalması mümkün değil. Şubat ayı ortası gibi en uygun...”

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Gazetenin haberini göre kurmaylar, “6’lı masanın ortak adayının açıklanmasının geç kalması eleştirilerine ne diyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Burada temel konu şu: Ortak adayın tanınma sorunu var mı, yok mu? Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez.”