6'lı masa ne zaman kuruldu? 6'lı masa hangi partilerden oluşuyor?

6'lı masa ne zaman kuruldu? Sorusunun yanıtı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in yapmış olduğu açıklamalar sonrasında sorgulanıyor. Millet İttifakı olarak da adlandırılan 6'lı masanın kuruluş tarihi, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 6'lı masa ne zaman kuruldu? 6'lı masa hangi partilerden oluşuyor?

6'lı masa ne zaman kuruldu? 6'lı masa hangi partilerden oluşuyor?

6'lı masa; , İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından ilk toplantısı 12 Şubat 2022'de yapılarak kurulmuş siyasi bir oluşumdur.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın sürecinde ittifak olduğunu, seçim sürecinin geride kalmasıyla bir iş birliği haline büründüğünü açıkladı.

Altılı Masa, ilk başta Millet İttifakı'ndan bağımsız bir oluşumdu. 26 Ocak 2023'de Altılı Masa yaptığı 11. toplantısı sonrası kendini ilk defa "Millet İttifakı" olarak tanımladı. Millet İttifakı, 30 Ocak 2023 tarihinde Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni Ankara'da kamuoyu ile paylaşmıştır.

3 Mart 2023'te, , İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak 'nun adaylığı onaylandığından İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi.

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