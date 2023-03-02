6'lı masa ne zaman, saat kaçta toplanacak? Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı için toplanıyor

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği toplantının ne zaman başlayacağı, 2023 seçimleri öncesinde oy kullanacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Toplantı sonucunda hangi ismin cumhurbaşkanı adayı olacağı ise merak konusu oldu. Peki, 6'lı masa ne zaman, saat kaçta toplanacak?



6'LI MASA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde adayın toplantıda belirleneceğini belirtmiş ve tarih vermiştişti.



Buna göre; 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği toplantı bugün saat 14.00'da başlayacak.

6'LI MASA ADAYI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adayın toplantıda belirleneceğini, ancak ismin daha sonra açıklanacağını söylemişti.



Kritik toplantı öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener "Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir." diyerek merak uyandırdı.



Buna göre; 6'lı masa bugün gerçekleştireceği toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleyecek fakat açıklamayacak. 6'lı masanın adayını, YSK tarafından kesin seçim tarihi belirlendikten sonra açıklaması bekleniyor.