6'lı masa pazar günü toplanıyor

Altılı masada ilk tur 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nde yapılacak toplantı ile tamamlanacak.

Liderler bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirerek bundan sonrasına ilişkin olarak yol haritasını belirleyecek.

Altıncı toplantının en önemli gündem maddesi, kurulan komisyonların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi olacak.

Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını çıkartacak olan komisyonun son aşamaya getirdiği çalışma ele alınacak.

Seçim güvenliği ve diğer komisyonların gündemlerindeki başlıklar da gözden geçirilecek.

LİDERLER BULUŞMASI DEVAM EDECEK Mİ?



Toplantıda liderler buluşmasının devam edip etmeyeceğine de karar verilecek.

Partilerdeki ortak kanaat genel başkanlar düzeyinde düzenli olarak yapılan toplantıların devam etmesi yönünde. Ancak ikinci turun hangi sürelerde ve nasıl bir içerikle yapılacağını liderler belirleyecek.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI' GÜNDEM MADDESİ Mİ?

Seçim takvimi ve olası seçimin erkene alınması durumu da masada olacak. Toplantıda ittifak çalışmaları ve cumhurbaşkanı adayı konusunun resmi gündem maddesi olması beklenmiyor.

Konu ancak herhangi bir liderin gündeme taşıması durumunda konuşulacak.

