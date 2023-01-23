6'lı masa perşembe günü toplanıyor | Masanın adayı kim olacak?

6'lı masada kritik toplantı 26 Ocak'ta yapılacak.

Bugüne kadar yapılan toplantılarda kamuoyunun merakına rağmen adayın kim olacağı konuşulmamıştı. Perşembe günü İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak toplantıda konu ilk kez tartışılmaya başlanacak.

''BİR DAHA KONUŞAMAYIZ''

Toplantının ev sahibi Meral Akşener “26 Ocak'ta aday belirleme yolunu, yöntemini konuşmaya başlayacağız.” dedi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerini takip eden gazetecilere konuşan Akşener Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını tamamladıklarını ve sandık güvenliği çalışmasının sürdüğünü belirtti. Akşener, "Son olarak da adayı belirleyeceğiz ve masa muhtemelen bir ittifaka evirilecek.” dedi.

Aday olmayacağını bir buçuk yıl önce söylediğini hatırlatan Akşener "Kendimden önce bu seçimi almayı düşünüyorum bunu alamazsak bir daha parlamenter sistem konuşamayız. Seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam edip gider." ifadelerini kullandı.



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SEÇİM BEYANNAMESİ

6 lider 30 Ocak'ta da cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi ve hükümet programını açıklayacak.



9 ana başlıktan oluşan çalışmada ekonomiden, adalete, eğitimden, dış politika ve savunmaya temel politikalar ve projeler anlatılacak.