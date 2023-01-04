6'lı masa yarın toplanıyor

6’lı masanın ikinci tur görüşmelerinin dördüncü randevusunda buluşuyor.

Bu kez ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olacak.

GÜNDEMDE NELER OLACAK?

Masanın gündeminde hükümet programı var. Programın tamamlandığı ve uzlaşmaya varılamayan noktaların liderlere bırakıldığını öğrenildi.

Programa bu toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de masanın önemli başlıklarından. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket etmesi için görüş bildireceği öğrenildi.

6’lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

BABACAN DİKKAT ÇEKEN ADAY ÇIKIŞI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Babacan “Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız. 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Babacan'ın bu sözlerine ilişkin "13. cumhurbaşkanı 6'lı masanın belirleyeceği aday olacaktır" diye konuştu.

