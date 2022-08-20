6'lı masada ilk turun son randevusu yarın

6 muhalefet partisi lideri ilk turun son toplantısı için Saadet Partisi evsahipliğinde bir araya geliyor. Toplantı parti genel merkezinde olacak.



İlk turun son toplantısı olması nedeniyle 6'lı masanın bu randevusu önemli. Toplantılara devam edilmesi yönünde bir irade ortaya konması bekleniyor.

Görüşmeler liderler düzeyinde mi kurmayların bir araya gelmesi şeklinde mi sürecek buna ilişkin kararın da toplantıda alınabileceği söyleniyor .



6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelmişti. Oluşturulan seçim güvenliği ve kurumsal reformlar komisyonları çalışmalarını tamamladı. Bu başlıklar altında neler yapılacağı kamuoyuna açıklandı. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun çalışmalarının da bu son toplantıda ele alınması bekleniyor.



Kritik soru ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin tavrını dile getirmeleri bekleniyor.



Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

