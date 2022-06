6'lı masadan seçim güvenliği adımı

Altı muhalefet partisinin seçim komisyonu çalışmasının ayrıntıları basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş için bir araya gelen Altı muhalefet partisinin kurduğu Seçim ve Sandık Güvenliği Komisyonu, yaklaşık iki ay süren çalışmasını tamamladı.

Genel Başkan yardımcılarından oluşan komisyon, 4 aşama ve 24 başlık altında alınacak önlemleri açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ''Diyelim ki seçim anında elektrikler kesildi. O zaman sayımı ya da oylamayı durduracağız'' dedi.

Yurtdışı seçim bölgeleri ile birlikte toplam sandık sayısının 200 bine ulaşması bekleniyor.



Altı parti, her bir sandık için birer temsilci belirleyecek. Oluşturulan havuza dahil olan görevliler için eğitim süreçleri de başlatıldı.



Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, ''Islak imza seçimin tapusudur. Bize düşen her bir partinin bünyesinde oyları birleştirmesi. Oluşturulacak ara yüzle her parti tutanakları görecek, eksikler tamamlanacak'' açıklamasında bulundu.



Seçmen kütükleri de altı partinin yakın takibinde olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda farklı zaman dilimlerinde alınacak listeler birbiriyle kıyaslanacak.



Altı partinin seçime yönelik ittifak yapmaması durumunda bile Seçim Güvenliği Komisyonu ortak çalışmalarına devam edecek.