6'lı masanın 84 maddelik anayasa değişiklik önerileri açıklandı

Bir süredir hazırlanan 'Parlamenter sisteme dönüş paketi' altılı masa tarafından açıklandı.

Açıklama Ankara Bilkent'te 6 liderin katıldığı toplantıyla yapıldı .

Üzerinde uzlaşılan çalışmaya göre, Cumhurbaşkanı partisiz olacak, 7 yıllığına seçilecek, yetkileri sınırlandırılacak.

Anayasa değişiklik önerileri arasında hükümetin kuruması ve devrilmesine ilişkin maddeler de var.

Buna göre hükümet basit çoğunlukla kurulacak ama düşürülmesi için salt çoğunluk gerekecek.

Yeni hükümet üzerinde uzlaşma sağlanmadan diğeri düşürülemeyecek.

DOKUNULMAZLIK KALDIRMA ZORLAŞACAK

Parti kapatma ve dokunulmazlık kaldırılması zorlaştırılacak. Baraj yüzde 3 olacak.

Toplantı sonunda toplu fotoğraf veren liderler bugün 9. kez Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde toplandı.

ADAY KİM OLACAK?



CHP lideri 2023'teki Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Seçeceğiniz cumhurbaşkanı adayı egosunun esiri olmayacak. Bir imzayla her şey oluyor, nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem' derse olmaz. Yine 6'lı masayı çalıştıracak olan, temel bazlı kararları beraber alma sözü verecek birisi olması lazım" demişti.

