6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hür Düşünce Hareketi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.



Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de insanların Türk bayrağı altında birlikte yaşaması gerektiğini söyledi.



Üniversiteleri değer görmeyen toplumların çağdaş uygarlığa ulaşamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, bilimden ve aykırı düşünceden korkulmaması gerektiğini dile getirdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın çalışmalarına değinirken, "Bizler Türkiye'nin üretmesini, büyümesini, kalkınmasını istiyoruz. Adalet, demokrasi, özgürlük istiyoruz. Yani olağanüstü güzel bir paydanın üstünde bir aradayız. O paydada farklılığımız yok, o paydada biriz. O paydada bir olduğumuz sürece de göreceksiniz Türkiye geleceğe güvenle bakacak" ifadesini kullandı.



Demokratik yollarla otoriter yönetimi değiştireceklerini savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler için üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'de güçlü bir sosyal devletin inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Güçlü bir sosyal devlet inşa edemezseniz Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayamazsınız. Herkesin işinin, aşının olması lazım. Herkesin sağlıklı geçinmesi lazım. Bu her evde huzurun ve bereketin olması demektir. Güçlü bir sosyal devlet bizi bir arada tutan temel bir kavramdır. Dolayısıyla toplumda yaşayan her kesime iyi bir sağlık, iyi bir gelir, iyi bir eğitim vermek zorundasınız. Bu sosyal devletin gereğidir" değerlendirmesini yaptı.



Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın işinin kolay olmadığını ancak Türkiye'yi aydınlığa çıkarma noktasında çok kararlığı olduğunu ifade etti.



Liyakatin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Sürdürülebilirliğin anahtarı devlette liyakattir. En iyi yönetici kendisine en az ihtiyaç hissettiren kişidir. Devletteki liyakatin özü de budur" dedi.



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını neden açıklamadıklarına ilişkin, "Önce 6 lider olarak biz neyi nasıl yapacağımızı bütün ayrıntılarıyla görüşüp karara bağlamak sonra milletin önüne çıkmak zorundayız. O kararlar aynı zamanda ittifakın güçlü olması, sürekli olması, Türkiye'nin aydınlığa kavuşması için son derece değerlidir" diye konuştu.

CHP'Lİ BÜLENT KUŞOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKILIRSA MASA DAĞILIR